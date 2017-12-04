Закарпатские бюджетники соберутся и массово поедут пикетировать Кабмин, - Москаль

08.12.2017 (12:05)

Бюджетники Закарпатья собираются пикетировать Кабмин

Вчерашнее перекрытие международной трассы «Киев–Чоп», в Воловецком районе вызвано просчетами Правительства при принятии бюджета на 2017 год. Задолженность по зарплатам бюджетникам (в первую очередь работникам образовательной и медицинской отрасли) возникла по всей Украине, но особенно критическая ситуация в дотационных областях, одной из которых является Закарпатская.

– Районные бюджеты развалены неудачными реформами, денег нет, – заявляет Геннадий Москаль. – На районных и областном уровнях мы все финансовые обязательства выполнили, однако наша область дотационная на 76 процентов, поэтому зависима от внешних финансовых вливаний. Стабилизационная дотация из Киева на выплату зарплат бюджетникам, которая должна была поступить в область еще в сентябре, не поступила до сих пор. Мы не можем сдерживать людей, которым не за что содержать свои семьи, от акций протеста, наши просьбы подождать еще немного, пока Киев не выделит деньги, уже не действуют. Поэтому такие перекрытия трасс возможны и дальше. Более того, если ситуация не разрешится на следующей неделе, люди соберутся и массово поедут пикетировать Кабмин.

Сегодня я направил премьер-министру Украины Владимиру Гройсману еще одну телеграмму с просьбой срочно вмешаться и решить вопрос со стабилизационной дотацией. Задолженность по зарплатам, которая в некоторых районах достигла уже четырех месяцев, – это полная компрометация власти!





Напомним, вчера На Закарпатье возмущенные бюджетники перекрыли трассу из-за отсутствия зарплат (ВИДЕО, ФОТО)



