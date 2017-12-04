Этнические венгры массово покидают Закарпатье, – Климкин

08.12.2017 (12:48)

Климкин призывает поддержать и помощь общинам в Закарпатье

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил венгерскому коллеге Петеру Сийярто на встрече глав МИД в Вене, что количество представителей венгерского меньшинства в Закарпатской области постоянно уменьшается и в настоящее время не составляет даже 100 тысяч человек.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Приятная беседа с венгерским коллегой Петером Сийярто. Этнических венгров на Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч. Люди покидают регион", – написал Климкин.

Глава МИД Украины также добавил, что сейчас задачей обеих сторон является поддержка и помощь общинам в Закарпатской области.





Украина ничего не сделала для венгерского меньшинства в Закарпатье



