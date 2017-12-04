Этнические венгры массово покидают Закарпатье, – Климкин

|Климкин призывает поддержать и помощь общинам в Закарпатье
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил венгерскому коллеге Петеру Сийярто на встрече глав МИД в Вене, что количество представителей венгерского меньшинства в Закарпатской области постоянно уменьшается и в настоящее время не составляет даже 100 тысяч человек.
Об этом он сообщил в Twitter.
"Министерскую встречу ОБСЕ завершаем на позитиве. Приятная беседа с венгерским коллегой Петером Сийярто. Этнических венгров на Закарпатье уже не 150 тысяч и даже не 100 тысяч. Люди покидают регион", – написал Климкин.
Глава МИД Украины также добавил, что сейчас задачей обеих сторон является поддержка и помощь общинам в Закарпатской области.
Украина ничего не сделала для венгерского меньшинства в Закарпатье
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Комментарии
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В прежние времена было больше, но у пана атамана ЖИДОВ ПО НОВОМУ нема золотого запасу, и хлопцы начинают разбегаться в разные стороны. И правильно делают, потому что, если так пойдет дальше, я тоже разбегусь в разные стороны.
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"...люди покидают регион", – написал Климкин.Не регион люди покидают а огрызок страны,разграбленой такими как этот Чугункин и остальными ЖИДАМИ ПО НОВОМУ,где нард стремительно обнищал благодаря их ежемесячным "покращеням".