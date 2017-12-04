Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров через границу

08.12.2017 (13:13)

Депутаты внесли изменения в Таможенный кодекс

Депутаты Верховной Рады проголосовали за введение ограничений на беспошлинный ввоз товаров через границу. За соответствующий законопроект №7280 нардепы проголосовали вечером 7 декабря.

Внесением поправок в Таможенный кодекс Верховная Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров на территорию Украины стоимостью не более 50 евро и весом не более 50 килограммов один раз в трое суток. При этом гражданин Украины должен находиться за границей более 24 часов.

В связи с принятыми изменениями в таможенное законодательство, при превышении указанных ограничений базой налогообложения считается суммарная стоимость ввезенных товаров превышает эквивалент 50 евро, с учетом подлежащей оплате пошлины.

Товар также будет облагаться соответствующим налогом в случае ввоза товаров физическими лицами в ручной клади или в багаже чаще, чем раз в сутки. Налог будет налагаться на товары, ввозимые после первого пересечения границы.

Пошлиной и акцизным налогом также будут облагаться товары в международных почтовых и экспресс-отправлениях.





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