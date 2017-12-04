Пересечь украинскую границу станет вдвое дороже

08.12.2017 (13:21)

В пунктах пропуска на границе Украины вырастут ставки сборов

Ставки сборов, которые взимаются в пунктах пропуска на границе Украины, увеличились в два раза. За соответствующее решение проголосовали народные депутаты.

Норму утвердили вечером 7 декабря во время принятий поправок в Налоговый кодекс Украины. Изменения касаются раздела о ставках единого сбора за осуществление в пунктах пропуска через украинскую границу контроля грузов и транспортных средств, платы за проезд транспортных средств по автомобильным дорогам страны (за каждый километр проезда) и дополнительной платы за каждый километр проезда автомобильных транспортных средств с превышением установленных размеров общей массы, осевых нагрузок и (или) габаритных параметров.

В Госказначействе рассчитали, что согласно плану поступлений в 2017 году указанные сборы принесли в бюджет сумму в 396 миллионов гривен. За 10 месяцев текущего года удалось получить 346,03 миллиона гривен. Средства от сборов поступают в общий фонд государственного бюджета.





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