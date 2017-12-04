Закарпатье так и не получило средства на ликвидацию последствий сентябрьского урагана

|Сентябрьский ураган в Закарпатье нанес серьезный ущерб
Деньги из резервного фонда на ликвидацию последствий урагана, который пронесся по Закарпатью 17-18 сентября, до сих пор не поступили.
– Больше всего от чрезвычайной ситуации пострадали Раховский, Тячевский и Мукачевский районы, – напоминает Геннадий Москаль. – На объектах социальной сферы (школы, детсады, амбулатории и др) и в частном секторе снесло крыши, повреждено инфраструктуру. Все убытки подсчитаны, описаны и переданы в Кабинет Министров. Постановление о выделении средств из резервного фонда на ликвидацию последствий стихии проголосованная на заседании правительства, но до сих пор не подписано премьер-министром. В результате деньги не выделяются, область их не получает. Мы попросили местных предпринимателей сделать ремонт на поврежденных объектах в долг, иначе школы, детсады и многоэтажки остались бы на зиму с дырявыми крышами. Теперь надо рассчитаться за выполненную работу.
Резервный фонд создан как раз для того, чтобы оперативно, без задержек реагировать на чрезвычайные ситуации. Ураган пронесся по Закарпатью три месяца назад, а область до сих пор не получила ни копейки.
Закарпатье недополучило 47,6 миллионов гривен для выплаты зарплат
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Комментарии
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Закарпатье галицким свидомым бандитам у власти нужно лишь как дешевая рабочая сила,ддля ырубки и вывоза под ноль закарпатских лесов и пощадка для перевозки контрабанды зачастую вагонами.Да плюс приехать отдохнуть в красивейших местах Серебряной Земли да тут-же и нагадить вокруг.