У вас в квартире тепло? Украинцы наивно платят за выдуманные услуги

08.12.2017 (15:07)

Почему такие цены на комуналку и за что платят украинцы

Еще со школы мы помним элементарную формулу количества теплоты. Она отдается на нагрев в тепловых системах отопления и всегда пропорциональна объему воды, прошедшей через эту систему и пропорциональна разности температур на подаче и возврате нагреваемой воды.

Это самая простая и бесценная формула для финансового взаимного расчета между получателями количества теплоты от заказчика, и великим комбинатором нагревающими воду для отопления в централизованных системах домового отопления.

Сразу возникает вопрос, почему мы платим за тепло в квартирах большие суммы, но часто не чувствуем комфортной температуры в доме, как правило, в холодную погоду даже мерзнем.

На ум приходит ситуация с сауной, куда человек приходит разогреться, однако она не покупает там количество теплоты. В банях никогда не устанавливают клиентам цену количества получаемой ими теплоты в килокалориях. Приходи в парилку и грейся! Но совсем не покупай за деньги определенное количество теплоты. В крайнем случае можно оплатить расходы на топливо и услуги банщиков. Но покупать количество теплоты, это очень странно!

Очевидно, согреться в собственной квартире и понятия покупки теплоты для поставщика услуг эти вещи абсолютно противоречат друг другу.

За те средства, которые нам приходится отдавать ежемесячно за отопление, мы конечно же хотим получать то, за что платим.

И если компания по отоплению нагревает воду в системе централизованного отопления только до 40 градусов на подаче, а температура на возвращение составит 25 градусов, то при таком централизованном отоплении, человек в собственной квартире будет чувствовать вовсе не тепло а дикий холод.

Давайте проанализируем значения температур для обогрева помещения. Здесь 40 минус 25 градусов, это 15 градусов. Но 60 минус 45 градусов, это тоже тех же 15 градусов. И 80 минус 65 градусов, это тоже только 15 градусов. Здесь во всех трех случаях мы оплачиваем централизованному поставщику тепла, пза одинаковое количество теплоты по установленному кем-то тарифу.

То есть, во всех случаях, в наших квитанциях мы увидим сумму оплаты за одинаковое количество тепла, единственное меняются только тарифы.

Единственное в первом случае мы покрываемся гусиной кожей от холода в квартире, и бежим открывать задвижку на подаче на максимальное значение, и тем самым платим еще больше за прохладную воду. Во втором случае, мы немного отогреваемся, а в третьем случае мы уже чувствуем то тепло, какое должно быть в квартире.

Оказывается, можно зарабатывать на разнице температур, при этом никого не согревая.

Только вот для клиентов корпораций централизованного отопления принципу продаже количества теплоты, потоки их денег, в направлении теплообогревающих компаний, которые пропорциональны покупается килокалориям, это выброшенные на ветер деньги, если эти деньги их обогревают. Это все равно что покупать тухлые продукты питания, и принимать их в пищу. При этом вас как бы обокрали, но надули как следует. Но компаниям выгодно не нагревать жилье до температур, не согревают тела их клиентов. Здесь явный парадокс и конфликт интересов.





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