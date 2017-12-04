В Закарпатье произошли два трагических случая с детьми, один из них летальный

08.12.2017 (16:13)

На Закарпатье погиб полугодовалый малыш, еще один ребенок в тяжелом состоянии

Полиция начала два уголовных производства по фактам злостного невыполнения родительских обязанностей. В Ужгородском районе и в Великом Березном за двое суток пострадала пара детей. В одном случае – полученные травмы привели к смерти, в другом – к госпитализации в критическом состоянии.

На Закарпатье зафиксировано два случая серьезного травмирования детей в Великом Березном и селе Ботфалви Ужгородского района.

Вчера, 7 декабря, о госпитализации полугодового малыша в полицию заявили медики областной детской больницы. В сообщении говорилось о том, что ребенок получил ожоги 4 степени и находится в критическом состоянии. Следственно-оперативная группа опросила 19-летнюю маму потерпевшего, жительницу села Ботфалва. С ее слов, ребенок получил ожоги из-за возгорания покрывала в ее коляске, куда около 03:30 утра случайно упала зажженная свеча. От полученных ожогов младенец умер в больнице.

Другой несчастный случай зафиксирован правоохранителями вчера, в 15:15. На линию «102» позвонил врач приемного отделения Мукачевской детской больницы и сообщил о госпитализации в медучреждение 7-летнего жителя Великого Березного. Как выяснили следователи, 6 декабря мальчик получил ожоги горячими испарениями. Ребенок был сам в помещении и открыл бидон с кипятком, который находился на печи. Несовершеннолетний от испарений получил ожоги 2 степени. Мама на момент трагедии находилась во дворе. Состояние мальчика тяжелое.

По обоим фактам полиция начала следствие по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Украины, то есть злостное невыполнение родителями, опекунами или попечителями установленных законом обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия. Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

В делах продолжаются дальнейшие проверки. Проводится досудебное расследование.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области





Кто виноват в смерти ребенка в Закарпатской областной детской больнице? (ВИДЕО)



