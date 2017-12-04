Возможности украинского БТР, созданного по стандартам НАТО (ВИДЕО)

08.12.2017 (16:58)

БТР-4МВ1 был создан по стандартам НАТО

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Госконцерн "Укроборонпром" показал видео испытаний БТР-4МВ1, который создали по стандартам НАТО. Бронированная машина впервые предстала на показ во время международной выставки "Оружие и безопасность-2017", которая проходила в Украине.БТР-4МВ1 был создан по стандартам НАТО и технологическим решениям в соответствии с последних тенденций бронетехники Альянса.На видео, которым поделились в "Укроборонпроме", показали, на что способен украинский БТР в условиях бездорожья или зоны активных боевых действий."Была успешно проведена серия огневых испытаний по уничтожению условных целей из штатного вооружения при различных погодных условиях", – отчитались в "Укроборонпроме".Главной особенностью БТР-4МВ1 является использование модульного подхода в построении бронезащиты машины и разнесение слоев брони. Благодаря этим техническим показателям удается добиться значительного повышения зихисту экипажа и самой боевой машины.Смотрите видео испытаний БТР-4МВ1: