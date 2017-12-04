В Украину нагрянула смертельная инфекция: появились первые жертвы

08.12.2017 (21:50)

Смертельная инфекция в Одесской области, есть жертвы

Заболевших корью в Одесской области в ноябре стало гораздо больше - количество увеличилось в два раза.

Ссылаясь на заявление главного внештатного эпидемиолога департамента здравоохранения облгосадминистрации Людмилы Красницкой.

По ее словам, в регионе диагноз кори подтвержден у 967 больных, из которых 626 — дети. Заболеваемость охватила почти все районы области, наибольшее число заболевших фиксируется в Одессе (63% от общего количества).

"За ноябрь, по сравнению с октябрем, заболеваемость выросла практически в два раза. Такой же уровень был в начале вспышечной заболеваемости в июне 2017 года. Сейчас идет опять пиковая заболеваемость", — заявила эпидемиолог.

Она также добавила, что в основном болеют дети в возрасте от года до 9 лет.

При этом, зафиксирован рост заболеваемости и среди взрослых (30 лет и старше) — медиков, педагогов, воспитателей. Одной из главных причин повышенной заболеваемости смертельно опасной болезнью являются непривитые дети — 26 тыс., или 23%.

Красницкая сообщила, что облздрав обратился в Минздрав с просьбой разрешить проведение иммунизации взрослого населения среди основных групп риска. Ранее заместитель председателя КГГА Николай Поворозни сообщил, что в столице зарегистрировано 79 случаев заболевания корью, 63 больных (в том числе 52 ребенка) были госпитализированы.





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