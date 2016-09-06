Территория возле сгоревшей "Украины" в Ужгороде выглядит хуже самого универмага (ФОТО)

|На площади Кирилла и Мефодия в областном центре ужгородцы фиксируют кучи мусора
На площади Кирилла и Мефодия в областном центре ужгородцы фиксируют кучи мусора.
Соответствующие фотографии публикуют в соцсетях.
"Площадь Кирилла и Мефодия сегодня. Может сделаем новый туристический маршрут для гостей города под названием "Ужгородский трэш"!?!", - говорится в заметке Ольги Чепур в соцсети Фейсбук.
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украина сгорела до тла.