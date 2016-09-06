Территория возле сгоревшей "Украины" в Ужгороде выглядит хуже самого универмага (ФОТО)

15.09.2016 (20:57)

На площади Кирилла и Мефодия в областном центре ужгородцы фиксируют кучи мусора

На площади Кирилла и Мефодия в областном центре ужгородцы фиксируют кучи мусора.

Соответствующие фотографии публикуют в соцсетях.

"Площадь Кирилла и Мефодия сегодня. Может сделаем новый туристический маршрут для гостей города под названием "Ужгородский трэш"!?!", - говорится в заметке Ольги Чепур в соцсети Фейсбук.

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