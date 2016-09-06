Полнолуние в Закарпатье - мистические очертания пугающей красоты (ФОТО)

16.09.2016 (06:57)

В небе над Закарпатьем в канун затмения сошла живописная полная луна

В небе над Закарпатьем в канун затмения сошла живописная полная луна

15 сентября, растущая Луна завершает цикл.

Уже завтра, 16 сентября, состоится полутеневое лунное затмение, которое можно будет наблюдать в Европе, Африке, Азии и Австралии.

Как утверждают астрологи, в сентябре Месяц открывает "молодой человек", который длился 2 первых сентябрьского дня периода. С третьей дать вошло во власть растущее небесное светило, которое заканчивается 15 числа. Следующие два дня отведены для полного месяца. С 18 по окончании периода господствует убывания луны.

Считается, что в этот период благополучий время идет, человеку рекомендуется заканчивать все важные дела и решения. Можно активно готовиться к зимнему периоду, но нужно не забывать о родственных связях и помощи всем близким.

Со здоровьем могут наблюдаться небольшие проблемы, но, в данном случае, положительные результаты зависят от самого человека.

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