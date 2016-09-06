16.09.2016 (08:52)

Мари Йованович заявила, что возвращение Крыма может занять десятилетия

Посол США на Украине Мари Йованович заявила, что верит в возвращение Крыма под контроль киевских властей, но процесс, по ее мнению, может занять десятилетия. Об этом она сказала в четверг, 15 сентября, в интервью изданию «Европейская правда».

«Возможно, мой ответ не покажется приятным, но большинство на Западе видят этот процесс аналогичным примеру стран Балтии. В течение многих лет эти государства были в составе Советского Союза, но США так и не признали их аннексию, и в конце концов они снова вернули независимость», — заявила Йованович.

Она добавила, что Вашингтон не признает выборы в Госдуму РФ, которые пройдут на полуострове. «Мы работаем также со своими единомышленниками в международном формате над тем, чтобы постоянно напоминать о том, что Крым является частью Украины», — сказала дипломат.

3 сентября президент России Владимир Путин заявил, что вопрос территориальной принадлежности полуострова закрыт. «Народ Крыма решение принял, проголосовал. Вопрос исторически закрыт. Возврата к прежней системе не существует вообще никакого», — сказал российский лидер.

Двумя днями ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что правовых проблем для признания Западом воссоединения Крыма с Россией не существует. «Нет политической воли, есть очевидное политическое желание использовать эту ситуацию в той линии, которая проводилась Западом под предводительством США давно, задолго до Украины. Линии на сдерживание Российской Федерации», — отметил руководитель глава МИД.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Дональд Трамп считает, что народ Крыма сделал выбор в пользу России, и США должны это учитывать: Крым российский, а в Украине - бардак.