На Закарпатье врач выращивает дома сотни сортов винограда со всего мира (ВИДЕО)

16.09.2016 (09:23)

Виноградотерапия, как ничто успокаивает и делает людей добрее

Рейтинг: 0

Врач-кардиолог из Виноградова Михаил Поличко имеет по-настоящему закарпатское хобби - выращивание винограда. У мужчины за годы собралась большая коллекция, насчитывающая до 250 сортов. Достижением считает то, что смог вырастить в Закарпатье виноград из Латинской Америки.Кроме этого, господин Михаил делает из собственного винограда вино, которое имеют возможность попробовать туристы.Всю жизнь он посвятил лечению пациентов. Сначала был участковым врачом в одном из сел Виноградовского района, впоследствии кардиологом, а потом много лет главным врачом Виноградовской ЦРБ. За годы работы в медицине человек спас не одну жизнь. Несколько лет назад кроме работы человек увлекся еще и виноградарством. В крае, где виноград чувствует себя лучше на склонах Франции и Италии мужчина заложил небольшой но особый виноградник.Этот виноградник является не рентабельный, потому что разные сорта, разные цветения, разная обработка. Но я об этом не жалею. Потому что нужно видеть лицо того человека, который придет сюда с корзиной, попробует виноград, который видит, что это не турецкая, испанская или греческая штукенция, на которую садится пчелка. А то есть дар Божий. Человек себе срезал, попробовал, сфотографировался. Поэтому я не жалею об этом. Человек должен иметь от этого удовольствие.Именно так и проходит экскурсия в винном музее. Господин Михаил приглашает посетителей на плантацию, рассказывает о каждом сорте вина и каждый дает попробовать. Здесь человек выращивает 250 сортов винограда. Это усложняет процесс ухода за плантацией, потому что каждый сорт цветет и созревает в разный период. И ухода виноградник требует ежедневно. И работа этого стоит - говорит Михаил. Ведь сюда он приглашает всех, кому надо психологически отдохнуть и набраться сил. Говорит виноградотерапия, как ничто успокаивает и делает людей добрее.Ни одно растение не обладает такой особенностью, как имеет виноградная лоза, которая забирает отрицательную энергетику. Человек, который имеет нервную работу, который придет сюда и побудет здесь 20 минут в винограднике, он становится добрым, он хочет жить, он хочет творить, поэтому я как врач говорю - как бы ни называли эту терапию. Но она должна быть для людей.На этой плантации растет виноград привезенный из всех уголков Европы и не только.Мы собрали сорта со всего мира. Потому что есть коллеги, друзья (я много лет был главным врачом, у меня много знакомых) и они всегда считали за честь мне с миру что-то привезти - или бутылку хорошего вина. Или чубук, который я мог привить и потом уже здесь показывать людям.Ежегодно из выращенного винограда человек производит от 2 до 3 тысяч литров вина. Реализует его преимущественно на фестивале «Угочанская лоза», который ежегодно проходит в Виноградове и самое главное - в своем дегустационном доме вина. Там господин Михаил вместе с женой не только угощает гостей, а главное рассказывают о культуре потребления напитка богов. Именно это больше всего и привлекает туристов. Гости винодела говорят, украинцам не хватает культуры потребления этого напитка и алкоголя в целом.Для нашего края важно то, чтобы люди умели употреблять вино. Не пить, а именно употреблять. Потому красное вино очень полезно для организма. Французы, итальянцы даже с детства пьют это вино даже в обеденное время. Это очень важно, потому что у нас, к сожалению, нет культуры потребления вина и алкоголя в целом. И очень хорошо, что есть люди, которые этому учат, потому что наших людей надо этому учить.Проводить дегустации мужчине помогает жена. Она биолог по специальности и хорошо знает все процессы. А еще лучше изучила вкусы туристов. Говорит приезжие любят сладкие вина, местные же знают и ценят пользу сухих и полусухих вин. И в винном доме семьи можно найти напиток на любой вкус.Я сначала выясняю, что люди любят, какие вина нравятся. Если говорят. Что сладковатые, то делаю акцент на полусладких и сладких. Закарпатцы пьют более суховатые. Но молодые любят сладкие вина.Туристы, которые побывали во Франции и Италии и пробовали местные вина убеждают - вина у господина Поличко даже лучше европейских напитков. Поскольку имеют аромат природы и теплое отношение хозяина.Впечатление, что действительно пьешь настоящее вино. С ароматом. И это впечатление незабываемое.Этот винный сезон не слишком урожайный - говорит Михаил Поличко. Однако не жалуется. Мол получает удовольствие от своего хобби, а когда это удовольствие радует и лечит туристов, помогает им забыть о будничных проблемах - в который раз убеждается - ценно не то, что приносит деньги, а то, что обогащает тебя положительными эмоциями.