У даунов рвет пуканы из-за разговора Савченко и Шария (ВИДЕО)
16.09.2016 (11:05)
К нападкам и агрессии в свою сторону Надежда Савченко относится равнодушно
Видео разговора Надежды Савченко и скандального видеоблогера Анатолия Шария вызвало серьезную критику в соцсетях.
Шарий на Ютубе опубликовал ролик под названием «Надя. Домашнее». Во время разговора он задавал нардепу вопросы по поводу ее громких заявлений на свободе.
«Каково быть российским шпионом?», — сказал Шарий.
«Понятия не имею. Я бы не стала служить российским шпионом», — ответила Савченко.
«Я – правда, и не заморачиваюсь на это… Я не агент Кремля…», — сказала депутат в ходе беседы.
Потом блогер затронул тему пыток украинских политзаключенных в России. Савченко отметила, что к ней не применялась сила, но в СИЗО она встретилась с унижением человеческого достоинства.
К нападкам и агрессии в свою сторону Надежда Савченко относится равнодушно.
Комментарии
Рейтинг: 1
Агнатолий решил замутить надьку -)
Рейтинг: 5
Свежий анекдот. Порошенко настаивает на вторжении в Россию, Обаме надоело, и он дал задание узнать, когда лучше нападать на Россию. Сначала спросили у французов. Те сразу заявили: Только не под зиму. Спросили у немцев. Немцы завопили: Только не под распутицу в осень. Спросили у китайцев. Китайцы посоветовали прямо сейчас атаковать. А почему сейчас? Ну, россияне сейчас космодром Восточный строят, Силу Сибири начали строить, затеяли мост в Крым возвести, да и Арктику решили осваивать. Им сейчас пленных ой как много надо.
Рейтинг: 3
ВСУ уже 2 года защищают Европу от наседающих полчищ российских войск, провели 6 могилизаций, положили кучу народу, а Европа не хочет верить и денег не дает/
Рейтинг: 0
Украина, согласно укроСМИ, уже давно Россию победила, тысяч 10 воинов положила российских.Но вот у славных ВСУ уже 2.5 года сокрушительные победы над агрессором, а ни на метр не продвинулись.