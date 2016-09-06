У даунов рвет пуканы из-за разговора Савченко и Шария (ВИДЕО)

16.09.2016 (11:05)

К нападкам и агрессии в свою сторону Надежда Савченко относится равнодушно

Рейтинг: 5

Видео разговора Надежды Савченко и скандального видеоблогера Анатолия Шария вызвало серьезную критику в соцсетях. Шарий на Ютубе опубликовал ролик под названием «Надя. Домашнее». Во время разговора он задавал нардепу вопросы по поводу ее громких заявлений на свободе. «Каково быть российским шпионом?», — сказал Шарий.«Понятия не имею. Я бы не стала служить российским шпионом», — ответила Савченко.«Я – правда, и не заморачиваюсь на это… Я не агент Кремля…», — сказала депутат в ходе беседы.Потом блогер затронул тему пыток украинских политзаключенных в России. Савченко отметила, что к ней не применялась сила, но в СИЗО она встретилась с унижением человеческого достоинства.К нападкам и агрессии в свою сторону Надежда Савченко относится равнодушно.