Как выглядела Подкарпатская Русь в 1920-х годах (ФОТО)

|Подкарпатская Русь в 1920-х годах
В интернет выложили альбом с фотографиями Подкарпатской Руси. Все фотографии датированы 1920-м годом. Большая часть этого гористого края до Первой мировой войны принадлежала Австро-Венгрии, а в 1919 году вошла в состав первой Чехословацкой Республики.
Сегодня большая часть Подкарпатской Руси - Закарпатская область Западной Украины, меньшие территории принадлежат Словакии и Польши. На фотографиях изображены деревянные церкви, характерные для униатского христианства. Предлагаем посмотреть лучшие фотографии альбома.
Уникальные исторические кадры Подкарпатской Руси 30-х годов ХХ века (ВИДЕО)
Рейтинг: 4
Комментарии
Рейтинг: 1
РАССИЯ НА ЭТОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ И ОСТАЛАСЬ
Рейтинг: 10
огрызок бывшей украины утонул в гавне.Теперь это галицкое вонючее хохлодерьмо вижу воняет на всю округу.