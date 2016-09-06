Как выглядела Подкарпатская Русь в 1920-х годах (ФОТО)

16.09.2016 (13:00)

Подкарпатская Русь в 1920-х годах

В интернет выложили альбом с фотографиями Подкарпатской Руси. Все фотографии датированы 1920-м годом. Большая часть этого гористого края до Первой мировой войны принадлежала Австро-Венгрии, а в 1919 году вошла в состав первой Чехословацкой Республики.

Сегодня большая часть Подкарпатской Руси - Закарпатская область Западной Украины, меньшие территории принадлежат Словакии и Польши. На фотографиях изображены деревянные церкви, характерные для униатского христианства. Предлагаем посмотреть лучшие фотографии альбома.

Уникальные исторические кадры Подкарпатской Руси 30-х годов ХХ века (ВИДЕО)