В доме пенсионерки на Закарпатье полиция нашла наркотики

|Несовершеннолетний внук спрятал в доме бабушки наркотики
В Мукачевскую полицию поступила информация от неравнодушного гражданина о том, что в селе Клячаново могут храниться наркотические вещества. В село прибыла полиция.
В доме местной 69-летней жительницы правоохранители нашли в полочке кухонного стола полиэтиленовый пакет с марихуаной весом около 7 граммов.
Как выяснилось, она принадлежит 17-летнему внуку пенсионерки. С юношей пообщались в присутствии бабушки.
Если экспертиза подтвердит, что это действительно наркотики, то на юношу ожидает уголовная ответственность.
Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.
Правоохранители Закарпатья у подозреваемого в грабежах нашли дома наркотики (ФОТО)
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