В доме пенсионерки на Закарпатье полиция нашла наркотики

16.09.2016 (13:21)

Несовершеннолетний внук спрятал в доме бабушки наркотики

В Мукачевскую полицию поступила информация от неравнодушного гражданина о том, что в селе Клячаново могут храниться наркотические вещества. В село прибыла полиция.

В доме местной 69-летней жительницы правоохранители нашли в полочке кухонного стола полиэтиленовый пакет с марихуаной весом около 7 граммов.

Как выяснилось, она принадлежит 17-летнему внуку пенсионерки. С юношей пообщались в присутствии бабушки.

Если экспертиза подтвердит, что это действительно наркотики, то на юношу ожидает уголовная ответственность.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Правоохранители Закарпатья у подозреваемого в грабежах нашли дома наркотики (ФОТО)