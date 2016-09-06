В Чопе и дальше периодически не будет воды, на ремонты денег нет (ВИДЕО)

16.09.2016 (17:07)

Проблема обеспечения водой в Чопе длится уже десятилетиями

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Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня планируют ввести в Чопе. Проект уже утвердили городские депутаты на внеочередной сессии. Проблема обеспечения водой в пограничном городке длится уже десятилетиями.Отключения здесь частые, каждую неделю без предупреждения, из-за аварии - здесь постоянные, но даже когда есть вода - ее качество оставляет желать лучшего.Подробности смотрите в видеосюжете: