В Чопе и дальше периодически не будет воды, на ремонты денег нет (ВИДЕО)

|Проблема обеспечения водой в Чопе длится уже десятилетиями
Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня планируют ввести в Чопе. Проект уже утвердили городские депутаты на внеочередной сессии. Проблема обеспечения водой в пограничном городке длится уже десятилетиями.
Отключения здесь частые, каждую неделю без предупреждения, из-за аварии - здесь постоянные, но даже когда есть вода - ее качество оставляет желать лучшего.
Подробности смотрите в видеосюжете:
Из-за того, что после установки счетчика между селами Корытняны и Часловцы на Ужгородщине вода перестала поступать и доходить в квартиры и дома потребителей, местные жители собираются перекрыть трассу Киев-Чоп (ФОТО)