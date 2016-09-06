Аваков замечен на новой машине за 4,5 млн гривен (ФОТО)

17.09.2016 (09:27)

Новый бронированный джип Авакова

Министра внутренних дел Арсен Авакова увидели в новом броннированом джипе. Машина министра пуленепробиваемая и весьма дорогая.

Как известно, ранее Аваков передвигался на немецких авто: либо на представительском седане Mercedes либо на внедорожнике Volkswagen Touareg. Сейчас же лично он ездит на японском джипе Toyota Land Cruiser с наивысшей степенью защиты В6/В7 (броня выдерживает обстрелы из автомата Калашникова). По прежнему главу МВД сопровождает государственная охрана на тонированной иномарке.

Зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова за август составила 8 727,27 гривны.

Как известно, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в отношении министра внутренних дел Арсена Авакова открыто и расследуется уголовное дело.

Напомним, на днях советник министра внутренних дел Геращенко пересел на очередную "тачку" за миллион. Это уже вторая машина, которой он пользуется после ДТП (ФОТО)