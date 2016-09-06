Бастующие "пересечники" заблокировали КПП "Ужгород"

|Из-за забастовки движение на украинско-словацкой границы затруднено
Как сообщили в Госпогранслужбе, сегодня, 17 сентября, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией начали акцию по блокированию дороги, ведущей к пункту пропуска "Ужгород" на границе со Словакией.
Из-за забастовки водителей пересечение украинско-словацкой границы затруднено.
Такие действия активисты организуют с целью увеличения срока транзита относительно ввоза транспортных средств на территорию Украины,
– пояснили пограничники.
Поэтому Госпогранслужба рекомендует при планировании поездок с последующим пересечением границы воспользоваться другими пунктами пропуска: пешеходным и для велосипедистов "Малые Сельминцы", автомобильным, пешеходным и для велосипедистов "Малый Березный" или железнодорожным "Чоп (Страж)".
Упрощения для "пересечников" в Закарпатье пока ждать не стоит, механизма решения этой актуальной для Закарпатья проблемы, которая вызывает напряжение на Государственной границе, так и нет.
Рейтинг: 0
Комментарии
Рейтинг: 0
My new website is next!
download google play store apk android hotgames android marcket watch adult channels jeux android sexy
http://androidporn.blognet.pw/?leaf.kaia
antivirus app download for android sexy xy mobiles sony ericsson handy apps donloding sexy video