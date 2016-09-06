Александр Усик стал чемпионом мира и побил рекорд Холифилда (ВИДЕО)

18.09.2016 (12:06)

Усик завоевал чемпионский титул

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Украинский боксер Александр Усик завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO, победив поляка Кшиштофа Гловацки.Александр провел почти безупречный бой и выиграл единогласным решением судей – 119:109, 117:111, 117:111.Украинец стал чемпионом в 10-м бою, побив рекорд знаменитого боксера Эвандера Холифилда, который сделал это в 12-м поединке."Я хотел бы сказать спасибо Кшиштофу Гловацкому. Ничего личного. Это спорт. Я бы также хотел поблагодарить болельщиков и сказать им то же самое, - заявил Александр Усик. – Много передвигался по рингу, потому что волка ноги кормят. Я хотел с ним подраться, но мне не разрешали этого сделать. Василий Ломаченко тоже говорил: Не иди туда. Кшиштоф хороший парень. Он сделает работу над ошибками, если будет трудиться".Для Усика это была 10-я победа в карьере и первая, добытая судейским решением, тогда как у Гловацкого состоялось первое за 27 матчей поражение.Усик стал 9-м украинским боксером-профессионалом, которому удавалось завоевать чемпионский пояс. Ранее это удавалось Владимиру и Виталию Кличко, Сергею Дзинзируку, Владимиру Сидоренко, Юрию Нужненко, Андрею Котельнику, Василию Ломаченко и Виктору Постолу. На сегодняшний день поясом владеют Ломаченко и Усик, тогда как Владимир Кличко потерял его осенью 2015-го, а Постол - 23 июля, уступив Теренсу Кроуфорду.