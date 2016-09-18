Достопримечательности Ужгорода о которых не знают туристы (ФОТО)

19.09.2016 (11:20)

Ужгород – просто прекрасный город для уикенда

Ужгород – самый западный областной центр Украины и просто прекрасный город для уикенда, сюда постоянно хочется возвращаться за атмосферой взвешенности и спокойствия. Если вы уже обошли все известные достопримечательности города, то интересно будет заглянуть и в малознакомые места.

Карьер

Ужгородский карьер находится в микрорайоне Радванка. Он выглядит как озеро, но на самом деле это затопленное место, где раньше добывали камень. Карьер окутан различными легендами. Есть предание, что однажды работники ушли вечером домой, а утром увидели, что весь карьер наполнился водой. Глубина достигала более 25 метров. Вследствие быстрого подъема воды техника осталась на дне карьера. Хотя официальное утверждение указывает на то, что это было плановое закрытие.

Теперь карьер является одной из любимых зон отдыха местных жителей. Сегодня этот неприродный водоем поражает своими размерами и красотой. Искусственное озеро окружено неприступными камнями. Официально здесь запрещено купаться, вода очень плохо прогревается, что опасно при плавании. А если подняться на холм возле озера, то открывается великолепная панорама на водоем и город.







Мемориальный дом-музей народного художника Андрея Коцки

На тихой улице Винничной, пешая прогулка до которой от центра займет буквально семь минут, расположился интересный Музей закарпатского художника Андрея Коцки. Музей открыли в доме художника, который творил в середине прошлого века. Творческое наследие художника представлено разными стилями, особенно хороши портреты и пейзажи.

Во время посещения музея можно не только полюбоваться художественными произведениями, но и взглянуть на интерьер комнат середины 20 века. Особенно впечатляет внутренний дворик музея, он даже может посоревноваться с Ужгородским ботаническим садом, невольно представляешь себе, как Андрей Коцка здесь проводил время и вынашивал идеи новых полотен. Весь дом увит плющом, что придает уют и таинственность этому месту.







Ботаническая набережная

В Ужгороде есть всего 6 набережных. Самые известные из них это Киевская, Независимости, Православная, а вот о Ботанической мало кто слышал. Она не похожа на другие, здесь нет толп народа, с нее открывается совсем другая панорама города. На Ботанической набережной отсутствуют мощеные дорожки и лавочки, есть только грунтовая тропа, но вместе с тем здесь чувствуется особая атмосфера. На травке местные жители любят понежиться под солнечными лучами, отдохнуть от шума города прямо в его центре. Рядом с набережной проходит Ужгородская детская железная дорога, которая возобновила свою работу этим летом.







Улица Ольбрахта

В старейшем районе города, а именно возле Ужгородского замка, находится одна из красивейших улиц Ужгорода – Ольбрахта. На ней разместился бывший Василианский монастырь, кафе-музей «Под замком», Ботанический сад.

Частные дома этой улицы: один лучше другого. Впечатление, что растения из ботанического сада заполонили всю улицу Ольбрахта. Чуть ли не в каждом дворе есть магнолия или сакура. Здесь гулять в любое время года – одно удовольствие.







Ужгородские переулки

С центральной улицы Корзо отходят узенькие переулки. Они являются совершенно незаметными, и вход в них теряется среди домов. Кто-то может сказать: что в них особенного? В переулках есть кафе с самым вкусным кофе в Ужгороде, в них лучше всего ощущается дух города. Таких ответвлений от Корзо три, каждое по-своему интересное.







Сквер Марии-Терезии

У общины города давно была идея создать сквер напротив кафедрального греко-католического собора, и этим летом намерение удалось. Теперь напротив церкви появилась прекрасная зона отдыха. Сразу возле памятника императрицы Марии-Терезии начинается одноименный сквер. Хотя он небольшой, но очень гармонично смотрится возле собора. Самое приятное – наблюдать из парка Марии-Терезии, как заходит солнце и на город спускаются сумерки.







Солнечные часы

В городе над Ужом можно увидеть уникальные солнечные часы. Они размещены на тыльном фасаде внутреннего двора епископской резиденции и Крестовоздвиженского греко-католического кафедрального собора. Во времена Советского Союза часы были зарисованы, но во времена независимой Украины их восстановили.







Замковая лестница

Замковая лестница соединяют две улицы: Подградскую и Капитульную, на которой и расположена Ужгородская крепость, отсюда и название. В прошлом здесь проходила Замковая улица, а потом возвели лестницу. Она является одной из самых длинных во всем Закарпатье и насчитывает 120 ступенек.

Местные студенты творчески украсили замковую лестницу, разукрасив ее в цвета радуги. Правда, с каждым новым дождем краска смывается.







Внутренний дворик художественного музея им. Й.Бокшая

Сам музей находится в здании бывшего жупаната (административное здание времен Венгрии). В нем представлены лучшие работы закарпатских художников, и не только их. Посетив музей, обязательно зайдите во внутренний дворик корпуса, где сможете увидеть архитектурную красоту здания, почувствовать дух старины и проникнуться красотой Ужгорода.







Mokasol

Если вы уже устали от гуляния по городу и нужно подкрепиться, то мы знаем отличное место. Молодое и крутое заведение «Mokasol Caffe» уже успели полюбить местные жители, а вот туристы еще нет. Так как кафе только недавно открылось. Здесь кофе одно из лучших в Ужгороде, готовят аж 38 различных кофейных напитков. Интерьер заведения очень уютный, способствует релаксу. Одна из стен является «просветительской», на ней отображены главные факты о кофе, которые должен знать каждый ценитель этого напитка. А еще в этом заведении можно вкусно поесть, предлагают: мюсли, панини, сэндвичи. «Mokasol» находится по адресу: Жупанатская, 11.





Карпаты, осень - это нельзя пропустить! (ФОТО, ВИДЕО)