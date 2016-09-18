На первом свадебном фестивале в Закарпатье были реальные жених и невеста (ФОТО)

19.09.2016 (11:46)

На Закарпатье прошел первый свадебный фестиваль "Закарпатская свальба"

Вчера в воскресенье, 18 сентября, сразу в двух населенных пунктах Закарпатской области, в селах Немецкая Мокрая Тячевского района и Колочава Межгорского района, прошел первый свадебный фестиваль "Закарпатская свальба". Героями свадебного торжества стала реальная пара Марьяна Дацьо и Владимир Маркович, которые уже через месяц проведут настоящую свадьбу.

Инициатива создать новый фестиваль принадлежит главе Закарпатской ОГА Геннадию Москалю, которому на "свадьбе" досталась роль "почетного свата".

"В сентябре прошлого года меня пригласили в небольшой город Ойок в Венгрии на подобный фестиваль. В этом году венгерский фестиваль почему-то не состоялся, а мы перехватили инициативу. Мы сохранили концепцию фестиваля, поэтому у нас настоящие жених и невеста. Но главная идея колочавской свадьбы - показать и сохранить закарпатские свадебные традиции. Выбор локации для праздника также не случаен. Сегодня мы открыли здесь новую лесную дорогу, которая соединила два села - Колочава и Немецкая Мокрая. Этот факт и новый фестиваль будет способствовать позитивному туристическому имиджу региона и должен увеличить поток туристов в эти населенные пункты", - рассказал Геннадий Москаль.

По легенде фестиваля, невесты являются выходцами из разных сел. Сначала праздничное шествие посетило усадьбы жениха в с. Немецкая Мокрая, где состоялась традиционная закарпатская гостиная с обрядовыми песнями в сопровождении тройственных музык. Затем свадебный кортеж направился в соседнее село Колочава, чтобы выкупить невесту. Именно в Колочаве на территории музейного комплекса "Старое село" состоялась основная часть фестиваля - выкуп невесты, гостиная в усадьбе молодой, свадебный танец на гунях (традиционный верховинский одежда - ред.), танец невесты и концертная программа с участием деятелей культуры и коллективов Закарпатской области.

По словам Г.Москаля, при написании сценария фестиваля учитывали консультации этнознавцев и пожилых людей, которые помнят местные свадебные традиции, чтобы "Закарпатская свальба" стала действительно аутентичной и концептуальной. Костюмы невест предоставил местный музей "Старое село", где хранятся древние закарпатские наряды и обрядовые аксессуары, блюда на свадебном пире также готовили с учетом традиционной рецептуры.

Изюминкой фестиваля стало участие исторических персонажей разных эпох, которые пережил регион, который встречал новый закарпатский праздник. Так, на пути свадебного кортежа, направлявшегося по лесной дороге из села Немецкая Мокрая в село Колочава, появлялись актеры, переодетые в немцев, ведь одно из сел в свое время основали немцы, "солдаты австро-венгерской армии", "красноармейцы" и воины УПА. На всех четырех локациях "солдаты" останавливали автомобили, развлекали участников мероприятия, получали символический "выкуп" и другое.

Фестиваль собрал сотни зрителей и непосредственных участников. Как отметил Г.Москаль, праздник должен стать ежегодным, а местом его проведения будет с. Колочава Межгорского района. Обязательным условием также станет сохранение концепции фестиваля, а значит, каждый год сотни гостей будут приветствовать настоящих невесту и жениха. Между прочим, нынешняя пара молодоженов получила необычный свадебный подарок - сертификат на 60 кубометров строительных пиломатериалов.

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