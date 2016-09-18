"Черное пятно" на "лице" Ужгорода (ФОТО)

19.09.2016 (12:32)

Жаль, что мы не умеем ценить то, что имеем

Перед главным учреждением культуры Закарпатья - областным музыкально-драматическим театром ужгородцы показывают свой высокий уровень культуры, разбрасывая мусор. Пластиковые бутылки, обертки, бумаги и многое другое хлама можно увидеть прямо у стен художественного учреждения, в котором проходят концерты, выставки, творческие конкурсы и другие действа городского, областного и всеукраинского масштабов.

Жаль, что мы не умеем ценить то, что имеем. Впрочем вина в этом не только населения. Власти, в свою очередь, тоже могла бы обратить внимание на заброшенную площадь у драмтеатра.

Радующий глаз тех, кто пришел посмотреть на художественное мероприятие? Скамеек давно нет, поэтому ожидать начала действа приходится, сидя на бордюрах. Лестницы поломанные, заброшенные. Тротуарная плитка - тоже. Местами на ней растет трава, как где-то в поле. Вокруг видны следы творчества молодежи - граффити, различные надписи.

Когда хороший фонтан пока напоминает останки Колизея. Из искусственного водопада сейчас осталась только бетонная чаша и арматура. Печально, что место в самом центре города в таком плачевном состоянии.





Ужгород и ужгородцы переживают очередное изнасилование собственного достоинства (ФОТО)



