Туристы в Закарпатье облюбовали форелевую ферму (ФОТО)

19.09.2016 (13:28)

Туристы в Закарпатье ежедневно вылавливают 40 килограммов форели

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На форелевой ферме в селе Колочава Межгорского района Закарпатья ежедневно ловят 40 килограммов форели. Об этом рассказал владелец фермы Владимир Дзюба.Мужчина родом из Винницкой области, единственный в Украине создал естественную форелевую ферму. Вода в бассейны течет из горной реки, поэтому имеет примерно одинаковую температуру летом и зимой. Поэтому, форель очень вкусная."Туристов очень много. Летом записываются в очередь за 2-3 дня вперед. За раз ловят до 2 килограммов рыбы. Когда начинал, работал с ресторанами и кафе. Теперь продаю рыбу только туристам",- говорит Владимир.Гостям раздает удочки, те должны поймать рыбу. Потом хозяин ее чистит и жарит на мангале."У нас были на дегустации французы, немцы, австрийцы. Все сказали, что рыба очень вкусная", - добавляет хозяин.Килограмм форели стоит 250 гривен. На мангале также готовят картофель "по-винницки" с чесноком и травами."Когда-то был в этом селе на экскурсии. Мне так понравилась природа, и форель. Что загорелся и себе нечто подобное сделать. В дело вложил очень много. Да и дело не окупится сразу. За год форель вырастает на 40 граммов. Надо ждать 5 лет, чтобы дошло до товарного вида. Только тогда начнет давать прибыль. Но у меня рисковое хозяйство. Несколько лет тому началось наводнение и в реку смыло несколько бассейнов рыбы. А когда идет большая вода ничего поделать не сможешь", - добавил Владимир Дзюба.У Владимира ферма построена по американскому проекту. Говорит форель можно разводить где угодно, но она не будет такой вкусной и не является такой популярной в других областях Украины."За 100 тысяч долларов можно сделать ферму, которая будет искусственно охлаждаться и наполняться кислородом. У меня знакомые открыли ферму в Винницкой области, но проект не пошел. Винницкие люди знают карась, карп, толсто лоб. Чтобы запустить подобный проект надо много вложить в рекламу, раскрутку места"