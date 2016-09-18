3D-реконструкция: Середнянский замок Тамплиеров (ФОТО)

19.09.2016 (16:44)

Середнянский замок Тамплиеров в Закарпатье

Единственный в Украине Замок тамплиеров находится в Закарпатье - Середнянский замок. Он собой представляет четырехугольную башню донжон (или башня последней обороны) которую использовали только в самых тяжелых случаях. В мирное время основное его назначение это - таможенный пост который контролировал соляные пути в этом районе.

Инженерное решение типичное для таких сооружений того времени. Вокруг башни имели место валы и рвы, а также стена высотой до 4 метров с полукруглыми башнями по углам, следы которых на данный момент уже не сохранились. Первый камень замка был заложен в 1146 году на средства Фруа где Барманье, а прообразом послужили древнеримские пограничные сторожевые башни на Рейне и Дунае.

После ликвидации ордена тамплиеров 1312 начался передел собственности здешних земель между венгерским королем и несколькими родами, один из которых были род Другетов. В 15 веке борьба Другетив достигла своего апогея с родом Палочи, тогда Другеты вынуждены были уступить замком. В 1526 году в битве с турками погибает последний представитель рода Палочи и замок переходит к роду Добо. Именно в этот период крае начинает активно развиваться виноградарство и создаются самые винные подвалы.

До 18 века замок многократно еще менял своих хозяев, но для истории навсегда этот замок останется Замком Ордена Тамплиеров.





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