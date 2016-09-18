На Закарпатье в сентябре зацвели яблони (ФОТО)

19.09.2016 (18:56)

В Мукачеве и Хусте зацвели яблони

На Закарпатье яблони зацвели посреди сентября. Созерцать бело-розовый цвет рядом с спелыми яблоками немного необычно. Цвет единичный и не такой обильный, как весной. Местные отмечают, что никогда такого не видели.

По свидетельству специалистов, подобное явление - далеко не редкость для Украины. Так, например, в Киеве каштаны цветут осенью уже три года подряд.

"Причина таких аномалий - чрезмерно жаркое лето. Деревья должны продлен период покоя, который приняли за зимний. Поэтому в сентябре появились почки", - объясняют ученые.

"У деревьев сработала система восстановления, но на самом деле повторное цветение истощает их. На зиму они наоборот должны набираться сил", - добавляют они.

Также на днях в Хусте зацвела целая аллея японских яблонь. Несмотря на то, что на дворе осень, деревья расцвели. Растут они напротив универмага "Хуст", на Майдане Независимости. В это же время отдельные деревья болеют. Вероятно, причиной аномалии является то, что весной японские яблони были еще слабыми, ведь их высадили только осенью прошлого года. Поэтому распустились цветы не в апреле, а в сентябре.

В Киеве аномально поздно зацвели каштаны, а в Закарпатье - яблони (ФОТО)