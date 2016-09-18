В Украине резко взлетят цены на топливо

20.09.2016 (10:03)

В Украине снова подорожает топливо

Проект закона уже опубликован на сайте для общественного обсуждения перед вынесением на рассмотрение в Верховную Раду.

Государственная фискальная служба (ГФС) опубликовала на своем сайте законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины", который предполагает отмену акциза с розничной реализации нефтепродуктов и синхронное повышение ставки основного акциза на бензины, ДТ и сжиженный газ.

Соответствующие повышения размера ставок акцизного налога на топливо, в частности, виды бензина, дизельное топливо и сжиженный газ предлагается на эквивалентном уровне в 42 евро (около 1250 гривен) на тысячу литров.

Напомним, в мае этого года в Украине стоимость топлива уже поднималась на 30 коп./л.