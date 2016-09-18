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Не свозят ли львовский мусор втихаря на Закарпатье?

21.09.2016 (10:36)
Куда вывозит мусор
Куда вывозит мусор "АВЕ" со Львова?

Такое предположение сделал Иван Чубирко увидев интересный документ-обращение от "АВЕ Львов".

"Не возят они мусор в Закарпатье "по тихому" случайно? Завтра надо будет поинтересоваться", - написал Чубирко на Фейсбуке в группе Мукачево.Так

Подозрения у него возникли после увиденного документа на странице Запорожский Городской Совет, который опубликовал Николай Белый и подписал:
"Друзья, как Вам такие новости? Гастроли львовского мусора докатились до Запорожья? Мало нам пыхтящих заводов, амброзии и прочих нечистот???".

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Закарпатье утопает в мусоре – в области есть около 900 стихийных свалок


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору
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Комментарии

21.09.2016 (10:52) / Судоплатов

Понаехавшие галичане и так засрали все Закарпатье,мало что вырубают подчистую и вывозят закарпатский лес и используют для контрабанды закарпатские пункты пропкска,так еще и так еще и мусор свой сюда свозят- пора видимо линию Мажино восстанавливать,и галицких окупантов пинком под зад за перевал.