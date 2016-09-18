Сегодня ночью подожгли авто юриста Мукачевского погранотряда (ФОТО)

21.09.2016 (12:07)

В Мукачеве ночью подожгли автомобиль

На Закарпатье неизвестные подожгли автомобиль пограничника, который является активным участником возвращения земель вдоль границы в госсобственность.

Сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществляют активные меры, направленные на противодействие противоправной деятельности на государственной границе. В том числе по инициативе пограничного ведомства ведется работа по возвращению в государственную собственность земельных участков, расположенных вдоль линии государственной границы, и с нарушением закона были переданы в собственность физическим лицам.

Вероятно, злоумышленники таким образом очередной раз решили запугать пограничников.

Пожар произошел сегодня ночью, около 4:00 утра на улице Недецеи в г.Мукачево. Точная причина пожара и ущерб устанавливаются.

На место пожара выезжали два отдали ДПРЧ №17, а уже после прибыла следственно-оперативная группа. По предварительным данным правоохранительныхе органы и пожарные подозревают поджог, ведь на крыше были заметны следы неизвестной жидкости.

Окончательный результат выяснят эксперты.

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