В Закарпатье пьяный отец облил бензином сына и поджег

21.09.2016 (12:57)

На Закарпатье папаша пытался сжечь своего сына

21-летний пострадавший с 50% ожогами тела доставлен в реанимацию. Относительно 42-летнего отца полиция начала уголовное производство.

Ночью в полицию Хуста поступило сообщение от врачей о том, что «скорая» доставила молодого человека с термическими ожогами тела. Делом занялась следственно-оперативная группа.

Как выяснила полиция, 21-летний пострадавший проживает в С.Березовая Хустского района. Вечером у него возник конфликт с отцом. Последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил сына бензином. Далее они стали драться и упали на землю. Одежда на обоих загорелась, вероятно, от сигареты, которую курил отец.

Сам отец обгорел меньше, а вот у сына 50% ожогов тела, он лежит в реанимации.

Полиция под процессуальным руководством прокуратуры начала по данному факту уголовное производство по ст.121 ч.1 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение). Решается вопрос об избрании 42-летнему злоумышленнику меры пресечения.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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