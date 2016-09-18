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Пересечники готовы бессрочно блокировать украинско-словацкую границу в Ужгороде (ВИДЕО)

21.09.2016 (14:36)
Пересечники продолжают блокировать КПП
Пересечники продолжают блокировать КПП "Ужгород"
Пересечники продолжают блокировать украино-словацкую границу в пределах КПП "Ужгород"
Закарпатские "пересечники" уже протестуют под Верховной Радой (ФОТО)
Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

21.09.2016 (15:24) / Читатель 1000500

Лопаты в руки и на обработку бескрайних земельных просторов Украины в три смены, штоб знали як свободу любити.

21.09.2016 (14:53) / Istvan

Ну що, пановьє, в Ужгороді не хватає евакуаторів, тракторів та бульдозерів розігнати тих під***расів??

21.09.2016 (14:52) / 233

Проклята країна! А які гуманісти: пропускаємо літніх людей да дітей! А якщо треба комусь в своїх справах поїхати за кордон?? Всім пересічникам на кордоні лопати в руки та на Жовті Води уран копати. А перед тим двадцять пять румунских на гузицю! Чому нормальні люди мають страждати? У Куйові протестуйте, там до влади ближче...