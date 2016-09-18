Пересечники готовы бессрочно блокировать украинско-словацкую границу в Ужгороде (ВИДЕО)

Рейтинг: -4
Рейтинг: 4
Лопаты в руки и на обработку бескрайних земельных просторов Украины в три смены, штоб знали як свободу любити.
Рейтинг: 8
Ну що, пановьє, в Ужгороді не хватає евакуаторів, тракторів та бульдозерів розігнати тих під***расів??
Рейтинг: 10
Проклята країна! А які гуманісти: пропускаємо літніх людей да дітей! А якщо треба комусь в своїх справах поїхати за кордон?? Всім пересічникам на кордоні лопати в руки та на Жовті Води уран копати. А перед тим двадцять пять румунских на гузицю! Чому нормальні люди мають страждати? У Куйові протестуйте, там до влади ближче...
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Комментарии
Рейтинг: 4
Лопаты в руки и на обработку бескрайних земельных просторов Украины в три смены, штоб знали як свободу любити.
Рейтинг: 8
Ну що, пановьє, в Ужгороді не хватає евакуаторів, тракторів та бульдозерів розігнати тих під***расів??
Рейтинг: 10
Проклята країна! А які гуманісти: пропускаємо літніх людей да дітей! А якщо треба комусь в своїх справах поїхати за кордон?? Всім пересічникам на кордоні лопати в руки та на Жовті Води уран копати. А перед тим двадцять пять румунских на гузицю! Чому нормальні люди мають страждати? У Куйові протестуйте, там до влади ближче...