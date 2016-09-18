В Ужгороде педофил, который устроил охоту на детей, пересел в другую машину

21.09.2016 (15:09)

Педофил уже на красном авто

В Ужгороде и Ужгородском районе уже неоднократно были зафиксированы попытки неизвестного мужчины затянуть в автомобиль несовершеннолетних

Вчера, 20 сентября, в сети Фейсбук, в одной из местных сообществ была распространена информация, что 19 сентября в Ужгороде, на пр. Свободы, неизвестный мужчина на красном автомобиле приглашал несовершеннолетнюю девочку в салон своего авто, обещая что-то показать. Ребенок испугался и убежал.

"Теперь машина красного цвета. Вчера на проспекте, позади Книголюбчика. Белый день, дети шли из школы." Лысый с седой бородой ", - так написала ребенок. Просил подойти, мол, что-то покажет. Ребенок убежал. Сообщили ли родители ребенка в полицию - неизвестно. Родители! При разговорах со своими детьми не привязывайтесь к цвету машины. Вчера черная, сегодня красная, завтра зеленый в белые бобки ... ", - сообщила ужгородка.

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