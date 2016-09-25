Клинтон vs Трамп : Сегодня состоятся дебаты кандидатов в президенты США

26.09.2016 (06:12)

Первый вопрос на теледебатах будет адресован Клинтон

Первый вопрос на теледебатах будет адресован Хиллари Клинтон

Первые теледебаты кандидатов на пост президента США Хиллари Клинтон и Дональда Трампа пройдут в ночь на вторник, 27 сентября, в Университете Хофстра в Хэмпстеде (штат Нью-Йорк). Об этом сообщила телекомпания NBC.

Встреча Клинтон и Трампа начнется в 21:00 26 сентября (04:00 27 сентября по киевскому времени). Первый вопрос на теледебатах будет адресован Клинтон. По решению Комиссии по проведению президентских теледебатов, они будут разделены на 6 сегментов продолжительностью по 15 минут каждый.

Тему вводных вопросов в каждом сегменте будет выбирать модератор - ведущий программы вечерних новостей телекомпании NBC Лестер Холт. У Клинтон и Трампа будет по две минуты на ответ, а затем - возможность ответить на высказывания оппонента.

Напомним, кандидат от Демократической партии США на пост президента США Хиллари Клинтон накануне дебатов опережает по популярности своего соперника республиканца Дональда Трампа.

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