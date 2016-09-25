На Закарпатье автобус с пассажирами попал в ДТП, есть пострадавшие (ФОТО)

|В Закарпатье рейсовый автобус снес ограждение и въехал в дерево
Сегодня утром, 26 сентября, рейсовый автобус "Бабичи-Мукачево" попал в ДТП в селе Вильховица.
"Рейсовый автобус снес ограждение и въехал в дерево. Автобус получил значительные повреждения. Заметные вырвано переднее левое колесо, разбиты окна, сильно повреждена передняя часть", - констатирует очевидец происшествия, который проезжал мимо аварии.
По предварительным данным, в аварии пострадали два человека, женщина и сам водитель автобуса. Другие люди пересели в другой автобус и поехали дальше.
Правоохранители собирают показания свидетелей.
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