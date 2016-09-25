В Ужгороде прошел показ новой осенней коллекции дизайнера Виктории Гресь (ФОТО, ВИДЕО)

|Показ коллекции "LIBERTANGO" от Виктории Гресь
В Ужгороде состоялся показ новой осенней коллекции "LIBERTANGO" известного украинского дизайнера Виктории Гресь. Мероприятие посетили около двух сотен гостей.
Мероприятие прошло в минувшие выходные в Ужгороде прошел показ Виктории Гресь - одного из самых успешных дизайнеров в Украине.
- Коллекция LIBERTANGO вне моды - на каждый день и любой случай. Женщина сама выбирает образ у нее будет сегодня - страстной, нежной или властной. Она любит и одевается для себя, чувствует свободу и открывает новые границы. Целостные образы, идеальные для осенне-зимнего периода, многослойность и сексуальность - все это идеально дополнит или обновит гардероб в будущем сезоне, - говорят организаторы показа.
Дом моды Victoria Gres сегодня это три мастерские, которыми лично руководит дизайнер. Мастерскую в Ужгороде было открыто в 1992 году и именно она стала началом работы Виктории в фэшн-бизнесе. Она по сей день играет очень важную роль в жизни дома моды - все новые коллекции по традиции отшиваются именно в Ужгороде.
Через 20 лет после первого показа в своей жизни, дизайнер снова дарит возможность городу, в котором все начиналось, первом увидеть свою новую осеннюю коллекцию "LIBERTANGO". Каждый показ Виктории - целое событие для Закарпатья и дизайнер решила сделать такие показы традиции в качестве подарка любимому городу.
Как прошел показ новой коллекции и что за одежда сегодня в моде смотрите далее в видеосюжете:
Напомним, в апреле этого года, в Ужгороде проходил модный показ новой коллекции известного украинского дизайнера Виктории Гресь (ФОТО)