Треть туристов Украины планируют посетить Закарпатье (ВИДЕО)

27.09.2016 (16:59)

Туристическое Закарпатье представлено почти на всех выставках и форумах

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Закарпатье представлено почти на всех выставках и туристических форумах. Бизнес бесплатно вместе с областной властью участвует в различных мероприятиях. Об этом шла речь сегодня на торжественном собрании в облгосадминистрации по случаю Всемирного дня туризма.Одним из результатов эффективного развития этой галузи в области является увеличение желающих посетить наш край. Так за первую половину этого года Закарпатье посетили в два с половиной раза больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.Подробнее смотрите в видеосюжете: