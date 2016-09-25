Треть туристов Украины планируют посетить Закарпатье (ВИДЕО)

|Туристическое Закарпатье представлено почти на всех выставках и форумах
Закарпатье представлено почти на всех выставках и туристических форумах. Бизнес бесплатно вместе с областной властью участвует в различных мероприятиях. Об этом шла речь сегодня на торжественном собрании в облгосадминистрации по случаю Всемирного дня туризма.
Одним из результатов эффективного развития этой галузи в области является увеличение желающих посетить наш край. Так за первую половину этого года Закарпатье посетили в два с половиной раза больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.
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В Закарпатье официально утвердили туристический бренд области