ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Треть туристов Украины планируют посетить Закарпатье (ВИДЕО)

27.09.2016 (16:59)
Туристическое Закарпатье представлено почти на всех выставках и форумах
Туристическое Закарпатье представлено почти на всех выставках и форумах
Закарпатье представлено почти на всех выставках и туристических форумах. Бизнес бесплатно вместе с областной властью участвует в различных мероприятиях. Об этом шла речь сегодня на торжественном собрании в облгосадминистрации по случаю Всемирного дня туризма.
Одним из результатов эффективного развития этой галузи в области является увеличение желающих посетить наш край. Так за первую половину этого года Закарпатье посетили в два с половиной раза больше туристов, чем за аналогичный период прошлого года.
Подробнее смотрите в видеосюжете:



В Закарпатье официально утвердили туристический бренд области
Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору
Загрузка...