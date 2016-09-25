ЧитаютКомментируютВся лента
Это читают
Это комментируют
Єдина Країна! Единая Страна! United Country

Каждый третий украинский турист отдыхает на Закарпатье (ВИДЕО)

27.09.2016 (22:36)
В этом году Закарпатье посетило в 2,5 раза больше туристов, чем в прошлом году
В этом году Закарпатье посетило в 2,5 раза больше туристов, чем в прошлом году
Закарпатье издавна славится своим колоритом, приветливыми людьми и туристическими изюминками. Поэтому в любое время года на улицах Ужгорода и других городов края легко встретить туристов из разных уголков Украины. Например, в этом году Закарпатье посетило в 2,5 раза больше туристов, чем в прошлом году. Более о Закарпатье туристическом в сюжете "Ужинформ".

Чем живет Ужгородский Кафедральный собор (ВИДЕО)
Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору
Загрузка...