Каждый третий украинский турист отдыхает на Закарпатье (ВИДЕО)

27.09.2016 (22:36)

В этом году Закарпатье посетило в 2,5 раза больше туристов, чем в прошлом году

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Закарпатье издавна славится своим колоритом, приветливыми людьми и туристическими изюминками. Поэтому в любое время года на улицах Ужгорода и других городов края легко встретить туристов из разных уголков Украины. Например, в этом году Закарпатье посетило в 2,5 раза больше туристов, чем в прошлом году. Более о Закарпатье туристическом в сюжете "Ужинформ".