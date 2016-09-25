Безвизовым режимом с Евросоюзом не сможет воспользоваться большинство украинцев

28.09.2016 (06:11)

Нужно будет декларировать значительную сумму средств перед въездом в страны ЕС

Поддержка Украины в комитетеЕвропарламента - это еще один шагк получению безвизового режима, но окончательное решение должен принять сам Европарламент.

Об этом в комментарии журналистам заявил политолог Алексей Попов.

«Я не исключаю, что скоро такое решение будет принято. Другое дело, что безвизовый режим может быть выстроен так, что не каждый гражданин Украины сможет им воспользоваться.Скорее всего, там будет один из пунктов, который будет обязывать декларировать значительную сумму средств перед въездом в страны Европы. Ведь ЕС боится потока мигрантов», - уточнил политолог.

По словам политолога, решение о безвизе для Украины Европарламент должен принять до конца текущего года.

Напомним, комитет по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Европарламента одобрил доклад и законодательную инициативу о предоставлении Украине безвизового режима.

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