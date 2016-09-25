В Украине официально переименовали инвалидов

28.09.2016 (16:14)

Порошенко подписал закон: о изменении термина «инвалид»

Президент Петр Порошенко подписал закон, направленный на приведение к стандартам ООН норм законодательства в недискриминационном обозначении лиц с инвалидностью, передает пресс-служба Главы государства.

Президент подписал Закон Украины № 1490-VIII "О внесении изменения в Закон Украины" О ратификации Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к ней ", принятый Верховной Радой 7 сентября.

Документом вносятся изменения в официального перевода на украинский язык Конвенции о правах инвалидов и Факультативного протокола к ней путем замены термина "инвалид" на "лицо с инвалидностью", что обеспечит соответствие национальной версии указанных документов оригиналу их текстов на английском языке.

"Реализация этого Закона в дальнейшем обеспечит приведение национального законодательства, регламентирующего вопросы, касающиеся людей с инвалидностью, в соответствии с мировыми стандартами корректного и недискриминационного обозначения таких лиц как "человек с инвалидностью", а не "инвалид"", - говорится в сообщении.

Приспособлен ли Ужгород для передвижения на инвалидной коляске и кто ответственный за соблюдение правил обустройства пандусов?