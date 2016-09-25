Безвизовый режим с ЕС : Хороший пиар для власти и огромная проблема для украинцев

28.09.2016 (20:50)

Как безвиз может стать крупнейшей экономической и демографической проблемой

Самая крупная победа действующей власти может стать одной из ее крупнейших экономических, демографических и даже политических проблем

Не слишком легко и не слишком быстро, но история с безвизом для Украины подходит к логическому завершению. Вчера комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел поддержал доклад о предоставлении безвизового режима. Впереди – междуинститутские переговоры между Европейским парламентом, Европейской комиссией и Европейским советом (которые являются скорее формальностью), и голосование в Европарламенте, которое, как и всякий политический процесс, есть в некотором роде непредсказуемым.

Немецкие и итальянские ультралевые, спонсируемые Путиным французские националисты, фрики-антиглобалисты – в Европарламенте много разной публики, способной стать поперек нашему безвизу. Но повлиять на решение, поддержанное главными политическими игроками, маргиналы и лоббисты Кремля в данный момент неспособны.

Предоставление безвиза является вполне реалистичной и близкой во времени победой действующей украинской власти. "Лучшего подарка на день рождения не стоит ждать", - удовлетворенно отметил президент. И его можно понять – несмотря на то, как и сколько страна шла к этому результату.

Впрочем, этот "подарочек на день рождения" может стать одновременно большой социальной и экономической опасностью для действующей украинской власти. И дело тут не в опасностях "Гейропы" , которую так боятся все носители духовных скреп.

Причины для беспокойства далеко банальнее, и с духовностью никак не связаны. Потому что даже сейчас по некоторым западноукраинским городам можно ходить как по бирже труда. "Требуются повара, официанты и кассиры" – написано на дверях кафе. "Требуются водители" – на дверях маршрутных такси. Нужны все – каменщики, столяры, пекари, младший медицинский персонал, программисты и просто "непьющие работники для дальнейшего обучения". Складывается впечатление, что заметная часть "непьющих" с каким-то умениями попрощались с родной страной на больший или меньший срок. И это всего лишь потому, что Польша начала всерьез заполнять свой опустевший рынок труда.

Безвизовый режим откроет возможность для всех желающих, за относительно небольшие деньги (если автобусом) посетить Европу, хотя бы Восточную или Центральную. Посмотреть на польские дороги, чешское пиво, венгерские сады. Поговорить, в случае необходимости, с потенциальными работодателями. Конечно, для труда в ЕС нужна специальная виза, и это правило с началом безвизового режима никуда не денется. Но если потенциальные работодатели встретятся и поговорят с потенциальными рабочими, никакие ограничения не остановят их планы на сотрудничество.

Люди получат возможность свободно выбирать между европейскими и украинскими проектами. И это, безусловно, хорошо для людей. Но при этом украинской власти придется делать гораздо больше, чем она делает сейчас, для того, чтобы сохранить хоть какую-то конкурентоспособность.

Ситуация осложняется тем, что легче всего "европейскому искушению" будет подвергаться именно молодое и трудоспособное население. Зато "персональные пенсионеры" кучминско-януковичевских времен, отставные госслужащие и другие активные потребители пенсионного фонда никуда ехать, скорее всего, особо не будут.

Отечественным лоббистам вполне хватило мозгов для того, чтобы понять, что европейские товары – те же автомобили, например, - могут смести малоэффективного "национального производителя". Но как-то без внимания остался тот факт, что всякое послабление визового контроля открывает возможности для конкуренции уже не товаров, а работодателей. И здесь у украинского бизнеса шансов еще меньше. При том если украинец купит европейский автомобиль – он останется украинцем. Но если украинец поедет работать за границу – перспективы его гражданства и всей дальнейшей жизни становятся далеко более туманными.

В этом городе следовало бы подумать об "опасности для страны" от такой "лишней" свободы. Но не хочется. Потому что люди XXI века – не крепостные. Каждый из нас имеет право выбирать то будущее, в котором ему бы хотелось прожить свой не такой уж и долгий век. Или, сделав неправильный выбор, винить только себя, а не визы или границы, которые помешали найти страну себе по душе.

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