Призыва не будет? - Нацгвардия переходит на контрактную форму

|Нацгвардия Украины переходит на контрактную форму службы
Национальная гвардия Украины переходит на контрактную форму службы. Об этом на торжественной церемонии до 50-й годовщины создания частей по охране общественного порядка Нацгвардии заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
По его словам, это должно повысить уровень профессионализма в рядах формирования.
"В дальнейшем силы Нацгвардии должны быть крепче, сильнее, более обеспеченные и профессиональные. Мы переходим на контрактную форму. У нас будут работать профессионалы военного дела, профессионалы правопорядка", – сказал глава МВД.
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