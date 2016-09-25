Призыва не будет? - Нацгвардия переходит на контрактную форму

29.09.2016 (10:48)

Нацгвардия Украины переходит на контрактную форму службы

Национальная гвардия Украины переходит на контрактную форму службы. Об этом на торжественной церемонии до 50-й годовщины создания частей по охране общественного порядка Нацгвардии заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, это должно повысить уровень профессионализма в рядах формирования.

"В дальнейшем силы Нацгвардии должны быть крепче, сильнее, более обеспеченные и профессиональные. Мы переходим на контрактную форму. У нас будут работать профессионалы военного дела, профессионалы правопорядка", – сказал глава МВД.

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