В Ужгороде запустили мобильное приложение Яндекс.Транспорт

29.09.2016 (12:50)

Движение маршруток на карте Ужгорода покажет Яндекс

Теперь программа от Яндекс покажет перевижение маршруток на карте Ужгорода, с его помощью горожане смогут узнать, где находится нужная им маршрутка и когда она будет на остановке.

Приложение дает возможность следить за движением транспорта онлайн и прогнозирует время его прибытия, сообщает пресс-служба компании "Яндекс.Украина".

Наблюдать за движением маршруток можно прямо на карте города они отражаются на ней в виде меток, которые перемещаются в соответствии с движением транспорта. Для каждой маршрутки указано ее номер и схему движения, а для каждой остановки - какой транспорт на ней останавливается и когда он приедет.

Пассажиры, которые стоят на остановке, могут посмотреть, сколько еще ждать. А если человек еще не вышел из дома, он может подойти на остановку именно до прихода маршрутки. Например, программа подскажет, за сколько минут маршрутка №58 подъедет к железнодорожному вокзалу.

Номера маршрутов и остановки можно хранить в избранном, чтобы не искать их каждый раз. Если пользователь не знает, как добраться из одной точки в другую, программа поможет ему построить маршрут.

Данные о движении маршруток Ужгорода Яндексу передает компания «Дозор Украина», которая оборудовала их GPS-системой мониторинга. Сервис начал работать также в Житомире, Коростене и Каменце-Подольском, а киевляне пользуются им уже давно - больше года. Кроме Украины, программа доступна в России, Казахстане, Беларуси и Финляндии.

Маршрутки в Ужгороде ходят без какого-либо графика (ВИДЕО)