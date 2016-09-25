Мифы о безвизовом режиме продолжаются

29.09.2016 (15:06)

Украина не готова стать частью Европы

Украинские власти продолжают кормить своих граждан пустыми обещаниями о безвизовом режиме с Европой. Накануне премьер - министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Евросоюз все-таки примет решение о предоставлении Украине безвизового режима уже в октябре текущего года. Надо сказать, сильно обнадеживающий прогноз.

Вообще, меня лично сильно удивляют оптимистичные взгляды Гройсмана по данному вопросу в нынешних обстоятельствах. Окунемся немного в историю. Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен еще в 2008 году, а в 2010 представители Европарламента выставили «Незалежной» условия, при выполнении которых украинцам был бы «открыт» безвизовый въезд. Однако что-то пошло не так, и история тянется уже на протяжении шести лет. Новый всплеск надежд украинцев пришелся на майданное время, но после революции стало понятно, что к заветному безвизовому режиму украинцы так и не приблизились.

Неужели дело только на Украине?! Европейские политики постоянно приезжают в Киев и кормят плотными «завтраками» весь украинский истеблишмент, а тот, в свою очередь, угощает этими же «завтраками» всю страну. Ведь изначально было понятно, что Украина – это не то государство, которому будут предоставлены такие привилегии, как остальным европейским державам. Она лишена собственной идеологии и собственного пути. Сегодня Украина имеет два политических вектора – антироссийский и, соответственно, проевропейский. Забери у неё их, что останется?! Без антироссийской истерии люди станут понимать, что сделали неправильный выбор, и тогда начнутся волнения. Без европейского вектора революция «Гидности» потеряет всякий смысл. В итоге останется территориальное образование, которое повернуто на собственной символике, медленно движущееся к окончательному дефолту.

Европейцы это понимают, поэтому делают небольшие затравочки, чтобы не отнимать надежду окончательно. К примеру, председатель Евросовета Дональд Туск, который недавно посетил с деловым визитом Киев, поприветствовал достижения украинского правительства на пути внедрения реформ. Он заверил, что Украина может рассчитывать на дальнейшую поддержку Евросоюза. О каких реформах идет речь, правда, не совсем понятно. Ах да, очередное повышение коммунальных платежей. Вот это прорыв.

Сегодня украинские власти рассчитывают получить безвизовый режим с Евросоюзом уже в октябре-ноябре 2016 года, однако, бьюсь об заклад, этот вопрос будет снова перенесен, а потом еще раз и еще раз. Украина не готова стать частью Европы. Да, её территория находится на европейском континенте, но большинство обитателей на ней – дикари. А уборщиками мусора в Макдональдсе, предположим, в Германии, могут и мигранты работать. Так что увы….

Игорь Стрингер