На улицах Мукачева можно свободно купить боевые гранаты (ФОТО)

29.09.2016 (15:59)

Мукачевка торговала боевыми гранатами посреди города

Сегодня около 10:00 на горячую линию «102» поступило сообщение от 40-летнего мукачевца. Мужчина рассказал, что на одной из центральных улиц женщина предлагала приобрести у нее боеприпасы и гранаты.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

2 гранаты и 79 патронов мукачевские полицейские изъяли у 39-летней местной жительницы, которая намеревалась их продать. По словам 39-летней мукачевки, все боеприпасы она обнаружила на полигоне. Решила заработать на этом денег, поэтому предложила купить их одному из местных жителей.

Следователи устанавливают детали и обстоятельства дела. Обе гранаты (Ф1 и ГРД5), а также разнокалиберные патроны изъяты и направлены в НИЭКЦ.

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