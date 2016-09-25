В Закарпатье группа неизвестных напала на свадебный кортеж (ВИДЕО)

30.09.2016 (11:35)

Дерзкий разбой в Закарпатье

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О преступниках с Хустщины уже можно кино снимать, серия дерзких краж, разбойных нападений, наркотики, а сейчас вообще новинка - попытка ограбления свадебной кассы.Об этом пишет в сети Фейсбук правозащитник Роман Келемен.Это произошло в воскресенье час ночи, после окончания свадьбы семья возвращалась домой из свадебного зала в Иза в с. Копашнево. В селе Иза их подрезали два автомобиля с неизвестными людьми (некоторые можно узнать), водитель остановился молодые хотели вытащить его из машины ударив твердым предметом после чего водитель потерял сознание и женщины приводили его в чувство. Женщин тоже пытались вытащили из машины, но женщины закрыли дверцу машины и начали звонить в полицию и сильно кричать и только после этого эта банда начала разбегаться.Насколько сообщали сами свидетели, что это нападение они расценивали как ограбление, машина молодого и этих пострадавших одной марки и приблизительного цвета. Родители молодых и сами молодые поехали в другой машине и преступники перепутали машины остановив другую машину.