Все украинские леса отдадут Евросоюзу за 600 млн. евро "помощи"

30.09.2016 (13:37)

Правительство вынашивает планы по отмене моратория на экспорт леса

Правительство Украины вынашивает планы по отмене моратория на экспорт леса-кругляка, заявил в ходе заседания Верховной Рады депутат от Радикальной партии Виктор Галасюк.

“Вы знаете, что мы приняли с вами мораторий на экспорт необработанной древесины на 10 лет. Сегодня правительство вынашивает позорные планы, как отменить этот мораторий. Хотят за кредит в 600 миллионов евро, который надо будет отдать через 15 лет, продать украинскую промышленность, экологию и благосостояние”.

При этом он отметил, что за время действия моратория деревообрабатывающая промышленность Украины и экспорт Украины показали рост в 12 процентов.

Соответственно Карпаты, как привлекательный туристический регион, будут уничтожены вырубкой леса, за которой начнутся оползни и наводнения.

Чем обернется для закарпатских лесов отмена 10-летнего моратория на экспорт необработанной древесины?