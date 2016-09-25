В Ужгороде ночью пьяный на "Опеле" влетел в бордюр (ФОТО)

30.09.2016 (15:50)

Ночное ДТП в Ужгороде

Сегодня около полуночи экипаж ужгородских патрульных получил сообщение о ДТП на перекрестке улиц Легоцкого и Заньковецкой.

На месте происшествия полицейские обнаружили "Opel Astra" иностранной регистрации. Водитель, не справившись с управлением, наехал на бордюр, в результате чего автомобиль получил механические повреждения. К счастью, никто не пострадал.

Во время общения с водителем патрульные заметили у него признаки алкогольного опьянения. Нетрезвое состояние подтвердилось заключением врача областного наркодиспансера.

На водителя полицейские составили 2 протокола и постановление, поскольку кроме совершения ДТП в состоянии алкогольного опьянения, мужчина управлял без соответствующих документов.

Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

В общем, за последние сутки патрульные обнаружили 6 нетрезвых водителей (4-х в Ужгороде и 2-х в Мукачево).

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