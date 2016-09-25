На Закарпатье при незаконной рубке леса погибли два человека (ФОТО)

01.10.2016 (10:44)

В Закарпатье погибли два "черных" лесоруба

У лесного массива в урочище «Яма» рядом с деревней Красная Тячевского района с дороги съехал «ЗИЛ-131» и перевернулся. Два человека, которые ехали в кузове, получили травмы от срезанных перед этим стволов тополя и погибли.

Вчера, 30 сентября, вечером четверо мужчин на грузовом автомобиле перевозили четыре незаконно срезанные стволы деревьев. Поскольку все участники события спешили, чтобы не быть пойманными правоохранительными органами, то не только не выполнили элементарные правила безопасности при погрузке тополя, но и нарушили правила транспортировки, что привело к трагедии. Водитель «ЗИЛ-131», спускаясь по крутой грунтовой дороге, не учел дорожных условий, в результате чего авто перевернулось.

Двое мужчин, которые находились в кабине машины, получили телесные повреждения, а пассажиры, которые ехали в кузове, погибли на месте. Тела погибших доставлены в прозектуру Тячевской районной больницы. Полиция устанавливает все обстоятельства дела.

Водитель транспортного средства уже задержан в порядке ст. 208 УПК и помещен в Тячевский изолятор временного содержания. Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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