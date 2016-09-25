Гастротур по Закарпатью (ФОТО)

01.10.2016 (13:28)

Сыр, хамон и любовь

Я очень люблю еду. Это написано во всех моих анкетах на сайтах знакомств. Не люблю готовить, но обожаю поглощать в социально неприемлемых размерах. Вдвойне приятнее этим заниматься в отпуске, но «похудевший к лету» кошелек оставил заграницу влажной летней мечтой.

Чертов календарь был перевернут, депрессия перед днем рождения царапалась в дверь, и Киев начал потихоньку душить в объятиях новых проектов.

В ленте знакомая поделилась прошлогодней счастливой фотографией на фоне леса и гор с подписью «Гастротур до Закарпаття». Вселенная, ты так меня понимаешь. Я начала искать детали. Три дня, автобусом (бррр) туда и обратно, проживание в отеле, завтраки, медстраховка и экскурсии входят в основной пакет. Есть дополнительные дегустации вина, меда, настоек и даже поездка в санаторий термальных вод Косино, если захочется. Но уже за доплату.

Мы так все воодушевляемся деликатесами других народностей и напрочь забываем, что сами живем в стране со множеством кулинарных традиций. Гастротур обещал напомнить об этом с помощью дегустаций редких сортов сыра, экскурсий на местные эко-фермы, и все это под неспешное попивание локальных крафтовых напитков и ВИНА. Чтобы разбавить репутацию заядлого отщепенца, я начала метаться по подругам в поисках компании. Никто не смог. «Ну что же, добавлю в копилку соло-путешествий еще один размеренно-флегматичный трип», – думалось мне. Как же я ошибалась.







Кто везет?

Тур организовывала компания Deinde. Ребята предлагают небанальные маршруты внутри нашей страны. По-честному, это часть команды Eurotrips, которые катают голодных на впечатления и вкусности украинцев по Лондону, Берлину, Амстердаму и прочим шенгеновским городам. У меня не было шенгена, только пустой желудок и жажда лайков в инстаграме.

«Мы хотим, чтобы было вкусно и весело. С людьми, которых вы не знали еще вчера, а сегодня уже хохочете над общими шутками», – улыбается мне координатор Таша. – Каждая точка в программе была отобрана только на основе личных посещений и отзывов».

Мы сидим в баре, где назначен сбор группы перед ночным переездом в Мукачево. Здесь проходит первая алкогольная мини-дегустация, я с опаской вспоминаю о предстоящем ночном переезде, поэтому едва прикасаюсь к травяным настойкам. По окончанию нас знакомят с гидом Аней и весело пакуют в автобус. Там у меня случается первая паническая атака: нас всех просят рассказать о себе. Хотелось быть остроумной, как остальные, но не получилось. Ты только в Интернете смешная, Ира.







День 1. Замок, кельты и пчелы

Проснулась еще в дороге и не могла отлипнуть от вида за окном. Было слишком рано, и туман был таким картинным, что хотелось шутить про вейперов Закарпатья. Изрядно помятые мы прибыли в Мукачево, где нас ожидала небольшая экскурсия по городу и его главной достопримечательности – замку Паланок. Оказывается, нет никаких девушек-«паланок», в честь которых он был назван, хотя спасла от разрушения его именно женщина (кто бы сомневался). Замок стоит на горе (говорят, рукотворной, бррр) и вид там достойный. Но не терпелось все-таки приступить к «гастрочасти».









Нас привезли под забор с надписью: «Агроетносадиба Кельтский Двір». Вы знали, что у нас каждый пятый – потомственный кельт? А что в Украине есть плантация чая? Что киви, гранат и бамбук могут расти в метре друг от друга? Хозяин усадьбы купил когда-то этот участок и при строительстве дома нашел… подвал, которому оказалось несколько сотен лет. Сейчас он занимается «реконструкцией» напитков кельтов и дает продегустировать их желающим. Не берусь оценивать историческую точность, но вот вкус… Во-первых, аромат этих травяных настоянок и палинок такой, что хочется зажмуриться. Лесно-пряно-ягодно-крепко. Скажу честно – мухлевала. Особенно с вермутом на шестидесяти (!) компонентах. «Егермейстер» со своими 56-ю теперь кажется просто бледным сиропом от кашля. Хозяин сыпал невероятными фактами, подливая нам кальвадос, граппу, шнапс, орухо и питьевой мед (покупайте сразу несколько бутылок, не повторяйте моей ошибки с одной).









Дальше нас оперативно доставили в музей «Медовий двір». Мы подумывали смыться, как в студенческие времена. Казалось бы, что там слушать о пчелах да меде? Хорошо, что Аня нас переубедила. Если бы канал «Дискавери» слышал, как рассказывает о жизни улья пани Переста, то выделил бы ей прайм-тайм любого дня. Я открыла рот от изумления, время от времени закидывая туда ложечки с тремя видами меда (который, к слову, совсем не люблю). А когда она в конце лекции сняла крышку с неприметной коробки на стене… В общем, о пчелах было вкусно и познавательно. Напишу целую статью о них и трутнях в рамках исследования гендерных ролей, клянусь.







День 2. Сыр, хамон и любовь

После первого дня формат гастротура окончательно закрепился – студенческая поездка. Говорят, так бывает еще в автобусных турах. Когда в группе забывают о том, кем были дома. Когда с утра все смеются над вчерашними шутками. Когда завтрак «по часам», день «по расписанию», и это внезапно расслабляет кипевший последние месяцы мозг. Едешь в автобусе и знаешь только, что дальше будет вкусно.

Весело выгрузившись в Нижнем Селыще и закутавшись в белые халаты, мы атаковали «Селиську Сироварню». Деньги на такое небольшое эко-предприятие (абсолютно все отходы перерабатываются) бессрочно и беспроцентно дали швейцарцы, а теперь семья Пригара показывает нам, как появляются аккуратные головки сыра. Опять ловишь себя на непроизвольном открывании рта от наблюдения за процессом изнутри. Хорошо, что вовремя начинается дегустация.

После обязательной пачки шуточек и фотографий в белых халатах нас везут на эко-ферму. Автобус петляет на крутых поворотах, я начинаю узнавать местность по фотографиям, и сердце бьется чаще. Вот она: эко-ферма «Зелений гай». Нас встречает хозяин Орест с едва заметным акцентом. Водит нас по своей игрушечно красивой усадьбе и показывает, как он делает свой продукт – сыр, колбасы, паштеты и… ХАМОН.





Мсье Дель Соль начинает дегустацию, которая больше напоминает полноценный обед в ресторане (Господи, как же все вкусно!) и наконец-то выдает, каким образом его из Парижа занесло в Закарпатье: любовь в виде миниатюрной Йоланы. Умиленно ахнув от истории, я еще не знала, что сейчас меня саму накроет. Созданное руками дочери Ореста, в милой розовой тарелочке я встретила его – домашнее мороженое. После первой ложечки хотелось сказать «в радости и в горе, пока смерть не разлучит нас». Глаза закрылись в гастрономическом экстазе и не хотели открываться. Слезы (или слюна?) мешали говорить. Я просила оставить меня здесь, но впереди было еще знакомство с буйволами.





Что вы знаете об этих огромных существах? Я – ничего. А тем временем на буйволиной ферме «Салдобош» подняли популяцию настолько, что исчезла опасность истребления вида! А какой сыр из молока буйволицы! Получив свою порцию фотографий и невероятных фактов, мы были готовы отправляться в отель.









Оказалось, что рядом есть Хустский замок (спасибо новым технологиям и Ярославу из нашей группы) и все дружно поддержали импровизированный поход. Несколько сотен метров вверх дались тяжелее, чем предполагалось. Гастротур сделал свое дело.







День 3. Вино, вода и «Зимняя Вишня»

Третий и последний день был немного омрачен нежеланием возвращаться в Киев. Спасало одно – нас везли на дегустацию ВИНА. Село Бене настолько близко к границе, что мобильный оператор начал массово поздравлять всех с прибытием в Венгрию. «Дегустаційний Зал сім’ї Урста» – это, на самом деле, подвалы (пивниці) у подножья горы, четыре гектара виноградников, 15 тысяч литров вина в дубовых бочках и семейная традиция трех поколений. Тебе говорят, как держать бокал, как проверить цвет, как держать вино во рту и на вдохе ощутить богатство букета. Спойлер – поперхнуться очень легко и не стыдно. Вышла я с двумя новыми друзьями: Мерло и Розе (жалею, что не прихватила Мюллер Тургау).





Дружно напевая негласный гимн поездки – «Зимнюю Вишню» – мы приехали в санаторий термальных вод Косино, мысли о котором бросали меня в холодный пот. Здесь есть уникальная возможность покиснуть в богатой железом, натрием, фтором и калием водичке, что благотворно скажется на опорно-двигательном аппарате, сердечно-сосудистой системе и вообще качестве жизни. Трехчасовой абонемент обойдется вам в 300 гривен и, ради всего святого, не забудьте полотенце и резиновые тапочки. Огромная территория с бассейнами, отелем, детскими зонами и саунами является оправдано популярным местом. Но обилие кожи и абсолютное отсутствие приватности было моим личным филиалом ада. Чтобы минимизировать уже накрывшую с головой паническую атаку, я сбежала на часовой массаж всего тела (спасибо, Господи, за ценообразование в Закарпатье). Там молодой сильный венгр с украинским паспортом долго смеялся надо мной: оказывается, массаж от колен до груди я воспринимаю как щекотку и хохочу на весь кабинет.







Жизнь после гастротура

В Закарпатье начинаешь привыкать к этим «первый в Украине», «единственный в Украине», «самый большой в Украине» и «полностью органический продукт». Видишь, как семьи не просто делают продукт для продажи, а создают вокруг него целый магический экспириенс, совсем как это происходит на презентациях нового айфона. Слепые пятна мобильной связи за тебя решают, когда и сколько времени можно уделить почте или соцсетям, и это прекрасно.

Кстати, глубокой осенью фотографии и впечатления ярче. Поэтому можно метнуться на выходные по замкам Украины или же в Чернобыль. Можно протестировать Евросоюз на гастрономическую прочность. Ну и для зимних катателей – традиционный Буковель. С весны начнут снова возить в гастротуры и на Говерлу.

Iryna Gil





Каждый турист на Закарпатье должен это сделать (ФОТО)