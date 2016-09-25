Лукашенко приготовил Путину неприятный сюрприз

01.10.2016 (16:42)

Беларусь повышает тарифы на транзит нефти через свою территорию

Беларусь с 11 октября повышает на 50% тарифы на транзит нефти через свою территорию по магистральным трубопроводам. Соответствующее решение приняло Министерство антимонопольного регулирования и торговли страны от 28 сентября 2016 года, текст которого опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

В частности, в постановлении упоминаются тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам предприятий "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба".

Указано, что тариф по маршруту Унеча (Высокое) – Адамова Застава вырастет с 267,32 к 400,98 российских рублей за тонну нетто (без учета налога на добавленную стоимость), Унеча (Высокое) – Броды – с 114,82 до 172,23 рублей.

В свою очередь тариф по маршруту Невель (Великие Луки) – Полоцк – Высокое вырастет с 32,31 до 48,47 рублей. Речь идет об услуге по приему и транспортировке нефти для дальнейшего замещения по направлениям: Германия, Чехия, Словакия, Польша, Венгрия, Украина.

Данный документ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. Как известно, по территории Беларуси проходят северная и южная ветки магистрального нефтепровода "Дружба".

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